Dai corsi al finanziamento di progetti: il Cpia sostiene gli allievi adulti con 30mila euro

C’è chi in tasca ha una laurea in filosofia e chiede aiuto per fare un corso da operatrice socio-sanitaria. Chi invece sogna di prendere la patente, ma si trova davanti a libri di teoria scritti in un linguaggio incomprensibile. Chi ha studiato una vita nel suo Paese e ora si trova in Italia a ricominciare da zero. Sono le allieve e gli allievi iscritti al Centro per l’istruzione degli adulti di Piacenza (Cpia) che fanno domanda per ottenere le borse di studio e i finanziamenti per i loro progetti di vita: ragazzi e ragazze giovani – spesso hanno poco più di vent’anni, non arrivano ai trenta – che hanno due o tre figli all’età in cui qui si inizia a pensare di vivere da soli.

“Come ogni anno la coperta è corta, le domande tante e bisogna cercare di dare una risposta a tutti – spiega la dirigente Manuela Bruschini – nell’anno scolastico in corso abbiamo licenziato le graduatorie, che diventeranno definitive entro 15 giorni, del bando “Progetti di vita” grazie al quale abbiamo abbiamo assegnato un finanziamento complessivo di 30.686 euro, più la frequenza gratuita a diversi corsi organizzati dal Cpia”.

Nello specifico – spiega Bruschini – quest’anno sono previsti un finanziamento per le scuole superiori (1.200 euro in 3 anni), un finanziamento per l’iscrizione all’università (3.000 euro in tre anni) più un contributo una tantum di 400 euro per le spese universitarie; 10 finanziamenti per i corsi da operatore socio-sanitario da 1.600 euro ciascuno; tre corsi completi con gli esami per il conseguimento della patente informatica Ecdl; cinque finanziamenti per conseguire il patentino da mulettista (200 euro ciascuno); sette tirocini in laboratorio di pasticceria per altrettante persone; l’accesso gratuito a corsi vari del Cpia per sette persone; sei finanziamenti per il conseguimento della patente B (1.000 euro a persona) e 400 euro per le guide per una persona.

I fondi utilizzati derivano dal contributo volontario di allieve e allievi e dai ricavi ottenuti con i corsi modulari per adulti lavoratori.