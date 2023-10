L’ambulanza di Elia torna a Rivergaro. La “Valnure” riacquista all’asta i tre mezzi

L’ambulanza con la scritta Never walk alone è tornata in servizio a Rivergaro, nelle strade, tra la gente, e la mamma di Elia Battini, cui è dedicata, per un attimo sorride. “Grazie a tutti”, dice Lucia Zangrandi. “Era un dolore vederla ferma”.

Accanto, c’è un’altra ambulanza e poi, ancora, nel piazzale, l’automedica. Sono i tre mezzi che erano in forze alla Pubblica Sant’Agata e che ora sono stati ufficialmente acquistati all’asta fallimentare dalla Pubblica Valnure (subentrata alla Sant’Agata nel 2022 per garantire il servizio), perché le ambulanze di Rivergaro restino a Rivergaro.

Oggi la Pubblica Valnure, operativa da Rivergaro a Pontedellolio e fino a Ferriere e non solo, macina 300.000 chilometri all’anno, precisa il presidente Giorgio Villa: “Prima dell’acquisto all’asta di quelle di Rivergaro, le ambulanze di Ponte dovevano venire qui a fare servizio e coprire i turni. Non è stato semplice per noi partecipare economicamente all’asta e portare a casa i mezzi, c’erano altre cento associazioni”.

“Ringrazio soprattutto Anpas, il coordinatore regionale Paolo Rebecchi e il dirigente del 118 Stefano Nani per aver sostenuto il territorio di Rivergaro quando, causa problemi alla Sant’Agata, rischiava di restare senza servizio”, sottolinea l’assessore Andrea Gatti.

Stasera, martedì 17 ottobre, inizia il corso per volontari. Ci si può presentare in via Bonistalli, in biblioteca a Rivergaro, alle 21.

