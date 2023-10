Tumore al seno: bassa adesione agli screening. Convegno a Carpaneto

Il cancro della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne: circa un tumore maligno ogni tre è un tumore mammario”. Nel 2021, in Italia, sono state invitate a effettuare un esame di controllo oltre tre milioni e mezzo di donne, e solo il 56% di esse ha aderito. Inoltre, una donna su 10 nella fascia di età 50-69 anni non ha mai fatto un esame mammografico e quasi il 20% riferisce di averlo eseguito da oltre due anni. Fonte dei dati: Ministero della Salute, 2 ottobre 2023. Ecco allora la grandissima importanza di promuovere momenti di sensibilizzazione.

A questo scopo, il Comune di Carpaneto ha organizzato per lunedì 30 ottobre 2023, alle 20.30 in Sala Bot, una serata aperta al pubblico, con diversi ospiti che ci parleranno dell’importanza dello screening e della prevenzione. Interverranno Dante Palli, Responsabile di Chirurgia Senologica e Breast Unit di ASL Piacenza, Romina Cattivelli, Presidente di Armonia, e Anna Buonaditta, referente dei MMG per il Nucleo di Bassa Val Nure.

Il Consigliere delegato alle Politiche socio-sanitarie Maria Luisa Rossi: “L’importanza della prevenzione è sotto gli occhi di tutti; sappiamo che essa è uno strumento fondamentale per affrontare vittoriosamente sfide importanti e talvolta difficili. Grazie agli ospiti che interverranno, che ringrazio sinceramente, capiremo di più che cosa significa prevenzione, quali concreti benefici porta, e come comportarci per farla in modo corretto ed efficace”.