A Borgonovo nuova seduta di vaccinazioni gratuite contro lo pneumococco

Alla Casa della Comunità di Borgonovo, mercoledì 25 ottobre 2023 dalle 8.30 alle 12.00, è stata programmata una seconda seduta straordinaria con accesso libero, senza prenotazione, per effettuare la vaccinazione anti-Pneumococcica riservata ai nati dal 1952 al 1958. In tale occasione sarà possibile effettuare anche la vaccinazione contro l’Herpes Zoster, raccomandata per la stessa fascia d’età.

“Lo pneumococco o streptococcus pneumoniae – scrive l’Ausl – è un batterio diffuso nella gola e nel naso responsabile di infezioni anche gravi negli adulti con più di 65 anni di età o in soggetti fragili. Il virus si trasmette attraverso le goccioline di saliva emesse con starnuti, tosse o semplicemente parlando o per contatto diretto con materiale contaminato da saliva infetta.

La malattia si manifesta soprattutto nel periodo invernale in concomitanza con il proliferare di sindromi da raffreddamento e influenza e può portare a disturbi lievi (otite, sinusite e congiuntivite) e in alcuni casi anche a complicanze gravi quali forme severe di polmonite, meningite e sepsi.

La vaccinazione è un mezzo importante per prevenire queste patologie e tutelare la propria salute. Il vaccino contro lo pneumococco può essere somministrato simultaneamente ad altre vaccinazioni quali anti-tetanica e anti-Herpes Zoster.

La vaccinazione antipneumococcica per i nati anni 1952-58 è eseguibile anche presso il proprio medico curante contestualmente alla vaccinazione antinfluenzale parimenti consigliata.

I nati in anni diversi – prima del 1952 o dopo il 1958 – hanno diritto alla vaccinazione gratuita antipneumococcica e antizoster solo se affetti da specifiche patologie croniche previste dalla normativa regionale. Per queste persone, in fase di vaccinazione, verrà richiesta la relativa documentazione sanitaria e gli operatori delle sedi vaccinali valuteranno in corso di colloquio il diritto alla gratuità.

La vaccinazione è a pagamento per coloro che non presentano specifiche patologie croniche documentate e che non rientrano nelle corti di nascita oggetto di chiamata”.