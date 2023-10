Gli ex del Baracchino, i 50 inseparabili amici si ritrovano: tour per le valli

La vecchia compagnia del Baracchino si è data appuntamento per il tradizionale giro in motocicletta fra le valli piacentine. L’appuntamento è stato domenica e il gruppo, una cinquantina di motociclisti, tutti ex clienti ma sempre amici del compianto Baracchino, il bar che si trovava all’imbocco del Corso e che fra mille polemiche è stato smantellato qualche anno fa.

“Sono cinquant’anni che facciamo questa gita – ha raccontato a Libertà Maurizio Nicoli detto Grillo spiritosamente denominato il presidente degli ex del Baracchino -. “Qui da Piacenza partiamo in una trentina gli altri venti li raccogliamo strada facendo fra Pontenure e Carpaneto, andremo a Groppo Ducale passando per Lugagnano e la diga di Mignano”.

Le moto sono di tutti i tipi, carenate, da enduro, motocross, d’epoca. Una solida amicizia lega tutto il gruppo che va dal più giovane Guido Tagliaferri detto Guido Pane che ha 53 anni a Ercole Mazzoni che ha compiuto 80 anni.

“Siamo tutti della vecchia compagnia del Baracchino” ci spiega Grillo, ci accomuna la passione per questo locale purtroppo chiuso e la passione per le motociclette, la nostra è una gita domenicale con tappa a pranzo e ritorno in città nel pomeriggio, da ripetersi per l’anno prossimo”.

L’ARTICOLO DE ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’