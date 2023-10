Il ponte sul Nure osservato speciale: “Ancora percorribile ma da monitorare”

Il ponte sul Nure a Ponte dell’Olio comincia a risentire del tempo e delle sollecitazioni del traffico. L’indice di rilevanza del degrado (Ird), che Anas ha elaborato a seguito delle sue recenti ispezioni, è di poco superiore a 70 su una scala di valori compresi tra 0 e 100.

Lo si apprende da un documento di cui è entrato in possesso il Comitato difesa ambientale Valnure. Le condizioni del viadotto meritano quindi attenzione, seppure non siano tali da destare le più grandi preoccupazioni e resta fruibile alla circolazione.

Condizioni di cui anche il Comune è a conoscenza a seguito di ispezioni effettuate nei mesi scorsi da un tecnico fiduciario.

“La risposta è arrivata dall’agenzia governativa Ansfisa – fa sapere il presidente del Comitato difesa ambientale Valnure, Mauro Marchionni – che ha chiesto ad Anas di condurre verifiche sullo stato del ponte. Per il ponte di Ponte dell’Olio è stato attribuito un Idr di 70 su 100 e questo non è rassicurante. Si legge che è stato rilevato un degrado dei paramenti murari con evidenze di umidità; c’è poi un degrado del copriferro con distacchi del calcestruzzo e armature esposte, come è come evidenziato anche dalle fotografie che abbiamo scattato al ponte”.

L’indice Idr, si legge, è “compatibile con l’attuale utilizzo dell’opera che, allo stato, resta fruibile alla circolazione”.

