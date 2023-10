Taglio, colore e piega donna: Silvia D’Alò parrucchiera dell’anno. “E’ una vocazione”

Una podenzanese nella Top 30 dei parrucchieri dell’Emilia Romagna. Secondo “Il giornale del parrucchiere”, portale online che si pone l’obiettivo di essere un punto di riferimento per parrucchieri e clienti e portare lo stile italiano nel mondo, Silvia D’Alò, parrucchiera podenzanese che ha il suo salone a Piacenza, nel 2022 è stata la “parrucchiera dell’anno” nella sua categoria “Taglio, colore e piega donna”.

Il riconoscimento è arrivato di recente per Silvia che da 27 anni fa questo mestiere e che in tutti questi anni si è sempre messa in gioco, partecipando a corsi di formazione ed aggiornamento, ma anche a tanti contest, anche online, organizzati da “Il giornale del parrucchiere” cui partecipano ogni volta più di 500 hair stylist da tutta Italia. Più di una volta Silvia è salita sul podio, con tanta soddisfazione, dice, ma l’ho fatto soprattutto perché partecipare ad una gara è stimolante, e non si smette mai di imparare.

“Il nostro lavoro è passione – dice -, occorre continuare a formarsi. Chi desidera veramente fare questo lavoro deve sapersi mettere in gioco, deve studiare e fare la gavetta, deve essere curioso e appassionato, perché il parrucchiere non è solo un lavoro, a volte è proprio una vocazione”. Acconciatrice, imprenditrice, madre, Silvia D’Alò ha iniziato il lavoro a 14 anni, a 24 ha aperto il suo negozio che lo ha gestito sola fino al 2019 quando ha aperto “Miss Pettina” in società con la collega Antonella Mezzapelle.