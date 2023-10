Inaugurata la pista ciclopedonale che unisce Fiorenzuola a Baselica Duce

Questa mattina è stata inaugurata la pista ciclopedonale che collega il capoluogo di Fiorenzuola con Baselica Duce. Il tratto di tre chilometri prende il nome di percorso “Canale del Mulini”. “Un intervento necessario per salvaguardare i nostri cittadini vista la mole di traffico lungo la strada provinciale 42 tra il capoluogo e Busseto” il commento dell’assessore all’Urbanistica Franco Brauner.

Del suo stesso avviso il sindaco Romeo Gandolfi: “Si tratta di un’opera attesa da molti anni – le sue parole -, per questo siamo orgogliosi di metterla a disposizione della nostra comunità. In futuro abbiamo in programma la realizzazione di altre piste ciclopedonali come quella che collegherà Fiorenzuola con la frazione di San Protaso”. Durante le ultime ore di lavoro, una copia del quotidiano Libertà di mercoledì 18 ottobre è stata posata sotto la pista, prima della copertura definitiva con il cemento.