Ricoverata nel centro di riabilitazione di Fiorenzuola ritrova il sorriso grazie a Nina

Anche un centro di riabilitazione può essere un luogo dove nasce un’amicizia. E’ quello che è accaduto all’unità spinale dell’ospedale di Fiorenzuola: qui, ogni mattina, fuori dal Blocco B, si sono incontrate per mesi Emma e Nina, tra cui è nata un’amicizia speciale, capace di essere una leva positiva per la terapia. Emma Pushpa, 45 anni, è infatti una paziente del centro riabilitativo dove è stata ricoverata per un lungo periodo (4 mesi circa, ormai volti al termine). Ora si è ripromessa che, anche una volta dimessa, questa amicizia, con la cagnolina Nina, continuerà.

La loro storia raccontata oggi su Libertà e a Telelibertà nella testimonianza raccolta da Donata Meneghelli