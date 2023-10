Statale 45, la Lega si spacca. Bonini: “Irresponsabile dire no al progetto Anas”

La decisione choc di Rivergaro di dire “no” al progetto Anas di ammodernamento della Statale 45 fino a Cernusca ha provocato un terremoto nell’alta valle del Trebbia. Come prevedibile, il parere negativo (che potrebbe diventare positivo solo dopo l’apertura di Anas a un progetto alternativo e migliorativo) è andato di traverso a molti, da Travo in su. E anche in casa Lega nasce una piccola spaccatura: a Rivergaro la consigliera di minoranza Antonella Giorgi, referente del partito per la Media Val Trebbia, ha votato contro il progetto Anas mentre più su, a Bobbio, il consigliere provinciale Federico Bonini (che rappresenta il Carroccio nell’alta valle) ha stigmatizzato e bollato come “irresponsabile” la scelta del consiglio di Rivergaro.

La posizione più forte è proprio quella di Bonini, che sta pensando di rivolgersi direttamente al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il segretario leghista sarà venerdì a Castel San Giovanni per la Festa della Zucca: c’è l’idea di approfittare dell’occasione per portargli il disagio dell’alta Val Trebbia. Nelle ore immediatamente successive al voto rivergarese, sui social Bonini aveva parlato di una “scelta irresponsabile ed egoista di chi, in fondo, non ha mai voluto portare a compimento quest’opera fondamentale per lo sviluppo della valle: non è escluso che si organizzi presto una manifestazione per far sentire anche la nostra voce”.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ