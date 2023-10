Versante collinare di Cella in balia delle frane. Slittano i lavori per salvare il borgo

Dovevano partire quest’anno i lavori per mettere in sicurezza il versante collinare di Cella, piccola località nei pressi di Bobbiano, dove da anni le case sono in balia dei movimenti del terreno, provocati dalla presenza di acqua nel sottosuolo. Invece, a causa di un allungamento dei tempi e dell’imminente arrivo della stagione fredda, i lavori per salvare il paese (una serie di profondissimi pozzi drenanti da scavare tutt’attorno alle case per 300mila euro) dovranno attendere i primi mesi del 2024. La novità, concordata su richiesta delle ditte esecutrici dei lavori, è arrivata nell’ultimo consiglio comunale di Travo dove, fortunatamente, il vicesindaco Luigi Mazzocchi ha anche annunciato l’imminente avvio di una consistente campagna di sistemazione delle strade di collina grazie a finanziamenti regionali e comunali: in tutto, lavori per oltre 200mila euro.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ