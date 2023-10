Appello della Misericordia: “Servono volontari, costretti a rifiutare alcuni trasporti”

Oltre 4.400 trasporti sanitari e 8.550 prelievi del sangue dal 1° gennaio al 30 settembre 2023. Sono i dati che testimoniano l’importante servizio della Misericordia di Piacenza, ambulatorio promosso dai volontari in via Braille alla Besurica. Un punto di riferimento per il quartiere e non solo, che però affronta una forte criticità: “Servono più volontari, almeno una quindicina – dice il governatore provinciale Rino Buratti – perché ogni giorno la nostra centrale è costretta a rifiutare cinque o sei trasporti di persone in difficoltà”. I dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

