Solidarietà con il cioccolato: Bardini, Banca di Piacenza e Libertà insieme per le scuole

Le scuole si aiutano con il cioccolato. Il merito è dell’Antica cioccolateria Bardini che proprio ieri ha lanciato ufficialmente il progetto “CioccolatiAmo”. L’obiettivo è di dare una mano concreta alle scuole destinando loro alcuni fondi con un progetto ad hoc che proseguirà fino a Pasqua 2024: l’idea parte dall’imprenditore Graziano Balduzzi, ma è stata subito sposata anche da Editoriale Libertà e Banca di Piacenza. Ognuna delle tre realtà mette a disposizione 2.500 euro. Bardini inoltre devolverà cinque euro per ogni uovo di Pasqua venduto della linea “CioccolatiAmo”. In tutto dovrebbero essere raccolti circa 10mila euro che serviranno a dare un aiuto alle scuole elementari del Comune di Piacenza: “Saranno proprio i dirigenti scolastici a dirci cosa può servire ai loro istituti – spiega Balduzzi – pensiamo a materiale didattico di vario genere: tablet, ma anche attrezzature specifiche”.

“Per farlo però – avverte Balduzzi – abbiamo sentito l’esigenza di unirci ad altre realtà forti nell’aiuto al territorio come Editoriale Libertà e Banca di Piacenza”. Proprio in rappresentanza dell’ente di credito, il responsabile del marketing Stefano Beltrami sottolinea: “Conoscendo le attività di Bardini, come banca ci siamo sentiti di assecondare l’iniziativa e dimostrare ancora una volta la nostra vicinanza al territorio”.

Ieri intanto una classe quinta della scuola di Mucinasso è venuta in visita alla cioccolateria Bardini nella sede di via Vittime di Rio Boffalora: i ragazzi hanno scoperto i laboratori, vedendo come il cioccolato viene trasformato in praline e altre prelibatezze. Successivamente gli alunni hanno potuto cimentarsi con la pasticceria, mettendo le mani in pasta, anzi nel cioccolato.