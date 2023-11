Messa di Ognissanti, dal vescovo un pensiero alle vittime di tutte le guerre

“Dietro ai numeri ci sono le storie, le persone. Non dimentichiamocelo”. Mentre il popolo dei vivi si raduna nella città dei morti per la messa di Ognissanti, monsignor Adriano Cevolotto fa un richiamo all’oggi: “Questi sono i giorni della memoria – spiega prima di iniziare a celebrare la messa – in queste settimane sentiamo di continuo le notizie delle morti tragiche e delle guerre: le contiamo queste morti, memorizziamo i numeri, ma ricordiamo che dietro ai numeri ci sono le persone, le storie di ognuno”.

Al cimitero urbano davanti al famedio i sacerdoti delle parrocchie cittadine sono presenti. Davanti a loro un gruppo di cittadini ascolta le parole del vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio: “Alle mie spalle c’è il ricordo delle vittime delle guerre e qui vogliamo raccogliere anche i morti di questi giorni – spiega – i morti delle guerre che occupano le prime pagine della cronaca e di quelle dimenticate”.

Giovedì 2 novembre nel Famedio del Cimitero urbano si terrà la cerimonia di commemorazione dei Caduti per la Patria. Alla funzione religiosa officiata dal cappellano militare, monsignor Pietro Campominosi, seguirà l’intervento istituzionale del sindaco Katia Tarasconi e la deposizione delle corone d’alloro.