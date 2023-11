Verso il ritorno di “Strade sicure”: 15 militari in arrivo entro la fine dell’anno

Militari in strada a Piacenza nell’ambito dell’operazione “Strade sicure” del 2009Manca ancora l’ufficialità, ma presto un contingente dell’Esercito italiano impiegato nell’operazione “Strade Sicure” sarà assegnato a Piacenza.

Si parla di una quindicina di militari, già entro la fine dell’anno. L’indiscrezione trapela da giorni e viene oggi confermata da fonti vicine al Ministero degli Interni.

Che a distanza di quasi due mesi la richiesta formulata dal prefetto Daniela Lupo sia destinata ad essere esaudita lo dimostrano anche le dichiarazioni improntate all’ottimismo raccolte venerdì sera nel corso della Festa regionale della Zucca che si è tenuta a Castelsangiovanni e che ha visto, oltre a Matteo Salvini, la presenza di tutti i big del partito. Tra queste quelle del capogruppo in Regione Matteo Rancan e del segretario cittadino e capogruppo in consiglio comunale Luca Zandonella: “Ci stiamo attivando per l’assegnazione di militari a Piacenza nell’ambito dell’operazione Strade Sicure. Un impegno concreto, frutto della collaborazione con il sottosegretario leghista Nicola Molteni. La sicurezza dei nostri cittadini è da sempre una delle principali priorità dell’azione di governo e amministrativa a cui teniamo”.

Per Piacenza si tratterebbe di un ritorno di “Strade Sicure”. La nostra città venne infatti inclusa nel progetto per un periodo limitato, nel biennio 2009-2010. Poi non venne riconfermato.

La richiesta di avere il supporto dei soldati, seppur limitato alla zona della stazione, è stata reiterata di recente dal sindaco Katia Tarasconi, l’8 settembre scorso durante una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura.

