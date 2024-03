In stazione reati in calo del 28% con i militari. Da oggi controlli anche sul Facsal

Calano i reati nella zona della stazione di Piacenza: -28 per cento. I dati, presi in esame dal 18 novembre 2023 al 18 marzo 2024, non sono casuali: questo periodo, infatti, corrisponde ai primi mesi di debutto dell’operazione “Strade sicure” nella nostra città, con l’impiego dei militari per pattugliare l’area ferroviaria, i giardini Margherita, piazzale Marconi, via Alberoni e dintorni.

A fornire la “fotografia” della criminalità è la prefettura di Piacenza, tracciando un bilancio dello schieramento dei soldati – in stretta sinergia con le forze dell’ordine – come presidio di una delle principali porte d’accesso al nostro territorio. Dal 18 novembre 2023 al 18 marzo 2024 i cittadini hanno denunciato 33 reati – di qualsiasi tipo, dalle liti alle rapine – nel comparto di piazzale Marconi, contro i 46 rilevati nello stesso periodo 2022-2023. In particolare, nella sola zona della stazione ferroviaria, i reati sono passati da 31 a 28 (-10 per cento). Un risultato incoraggiante, secondo il prefetto Paolo Ponta: “La pattuglia fissa dei militari di “Strade sicure” fa la differenza in termini di sicurezza percepita, scoraggiando la commissione di certi atti illegali”. Il prefetto puntualizza che “i soldati operano in proficuo coordinamento con le forze ordine territoriali e la polizia locale, la sinergia è assoluta nell’interesse della prevenzione quotidiana”.

A partire da oggi, 23 marzo, l’operazione “Strade sicure” a Piacenza sarà oggetto di un’importante novità: i soldati saranno impiegati anche sul Facsal. L’impiego dei militari sul Pubblico passeggio consiste in una sperimentazione, dato che quest’area urbana è particolarmente frequentata nella stagione primaverile. Il servizio, dunque, sarà così rimodulato: controlli mattutini e serali in stazione, al pomeriggio sul Facsal.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: