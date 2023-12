Da un mese i militari nelle strade cittadine. “In zona stazione reati calati del 30%”

A dicembre i reati commessi nella zona della stazione sono calati del 30% rispetto al mese precedente, novembre.

Non esiste la riprova, ma di sicuro la presenza dei militari dell’operazione “Strade Sicure”, in pattuglia a Piacenza dalla sera del 24 novembre, ha ampiamente contribuito alla frenata nel numero di denunce, in particolare furti, liti e spaccio, a piazzale Marconi e dintorni.

Secondo il questore Ivo Morelli, la semplice presenza degli uomini in divisa in piazzale è

servita da deterrente: “Dove c’è personale in divisa, che siano militari dell’esercito, poliziotti o carabinieri, diminuiscono le probabilità complessive di commissione dei reati. Anche prima dell’arrivo dei militari si stava assistendo a un periodo tutto sommato tranquillo, questo perché la zona è sempre stata ben presidiata dalle forze dell’ordine. Ma sicuramente la loro presenza ha ulteriormente migliorato la situazione”.

Dalla sera del 24 novembre quindici soldati del raggruppamento Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Veneto, erano stati trasferiti a Piacenza. Il contingente viene impiegato tutti i giorni h24 e ruota sulla base di tre turni.

Oltre alla stazione, l’attività di monitoraggio si estende anche alla galleria commerciale di Borgo Faxhall e ai giardini Margherita.