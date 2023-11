Operazione strade sicure, domani arrivano i quindici militari a Piacenza

È atteso domani l’arrivo dei militari chiesti come rinforzo per la sicurezza in città. La firma sul decreto ministeriale che assegna un contingente di 15 soldati dell’operazione Strade Sicure a Piacenza è di ieri mattina.

“Siamo pronti ad accoglierli e sappiamo già come impiegarli” ha detto ieri il nuovo prefetto Paolo Ponta che domani mattina riunirà il comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico (Cosp) per mettere a punto gli ultimi dettagli con il sindaco Katia Tarasconi e i rappresentanti delle forze dell’ordine, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ