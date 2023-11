Statale 45 chiusa, presidio tutta la notte. Problemi sulla alternativa di Carana

Salvo problemi con il maltempo, è previsto per domani mattina, venerdì, l’arrivo dei rocciatori da Aosta chiamati a intervenire sul cedimento di massi tra San Salvatore e Marsaglia. Solo dopo l’intervento di disgaggio potrà essere riaperta la Statale 45, chiusa da Anas a partire da questa sera, giovedì, alle 19.30.

L’unica strada alternativa (la strada comunale di Carana che arriva poi alla provinciale di Lago) è in condizioni difficili, tanto che uno smottamento si è verificato già questa sera, anche se subito è stata liberata dagli operai e dai cantonieri, come spiegato dal sindaco Renato Bertonazzi alla riunione in prefettura iniziata stamattina e in continuo aggiornamento. Sarà predisposto un divieto di transito ai mezzi pesanti.

Il masso è caduto nella corsia già chiusa al transito martedì, quando si era verificato il crollo di una roccia da un quintale: in quel caso, era stato predisposto il senso unico alternato.