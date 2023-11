Mucinasso, 2 etti di cocaina in una sacca. Pusher inseguito dalla polizia locale

Nei giorni scorsi, nei campi attorno alla frazione di Mucinasso, una pattuglia di agenti motociclisti della Polizia Locale impegnati in un’azione di controllo anti-spaccio, anche grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, è riuscita a togliere dal “mercato” circa 200 grammi di droga, in buona parte cocaina, per un valore di mercato di circa 16mila euro. Il tutto custodito all’interno di un contenitore in stoffa che un sospetto pusher, alla vista degli agenti, ha lasciato sotto un ponte per poi fuggire. Inseguito dagli agenti, l’uomo – vestito in abiti scuri e di corporatura magra – è riuscito a dileguarsi. Oltre alla sostanza di colore marrone granulare dal forte odore acido che sottoposto a test anti-droga ha dato esito positivo alla cocaina, nella sacca gli agenti hanno rinvenuto quattro bilancini di precisione e due sdoppiatori accendisigari. Nelle vicinanze anche alcune borse con delle coperte e due batterie per auto.

