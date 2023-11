Pagamento sosta in città, arriva a Piacenza la GPS App. Direttamente da smartphone

Da oggi, 7 novembre, è attiva la nuova app di GPS Global Parking Solutions per il pagamento della sosta sulle strisce blu a Piacenza. L’app è disponibile su Google Play e Apple Store. Una volta scaricata l’app ed effettuata la registrazione sarà possibile, attraverso i sistemi di geolocalizzazione, individuare la zona in cui si desidera parcheggiare, impostare il tempo di sosta e pagare direttamente dal proprio smartphone. Oltre al pagamento della sosta sarà possibile, in pochi e semplici click, acquistare i biglietti del trasporto pubblico locale e quelli di Trenitalia per viaggiare in tutta Italia.

Tutte le informazioni sulla GPS App e sul servizio di sosta possono essere consultate sul sito www.piacenzaparcheggi.it per assistenza è possibile contattare il servizio di customer care all’indirizzo [email protected] oppure al numero 0282900734.

La app di GPS Global Parking Solutions va ad aggiungersi alle altre già disponibili per il pagamento delle soste in città.