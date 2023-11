Ruba alimenti e alcolici e minaccia con un coltello i commessi. Arrestato

Rapina un’attiva commerciale di via Manfredi e con l’aiuto di un complice si dilegua prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Nell’arco di neanche quattro ore viene intercettato e fermato dagli agenti di Polizia e attualmente si trova nel carcere delle Novate.

Intorno alle 12.15 di ieri è arrivata una richiesta di intervento alla sala operativa della Questura di Piacenza per una rapina appena consumata in un esercizio commerciale in via Manfredi. All’arrivo degli agenti, l’uomo di origine nordafricana era già scappato. Diversi testimoni hanno riportato ai poliziotti che l’uomo, prima di fuggire insieme a un complice, aveva inserito nella propria borsa alimenti ed alcolici per un valore di circa 400 euro. Fermato dal personale il nordafricano avrebbe estratto un coltello dalla tasca minacciando clienti e commessi.

Gli agenti, ricostruiti i fatti e visionati i video, hanno riconosciuto il rapinatore: un cittadino marocchino sulla trentina, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale. Avviate le ricerche l’uomo è stato trovato e fermato verso le 16 del giorno stesso. Al termine degli atti, il fermato, già segnalato per altre rapine consumate nei mesi precedenti, è stato trasferito alle Novate in attesa di convalida. Sono ancora in corso accertamenti della Squadra mobile diretti all’individuazione del complice.