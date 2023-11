Terzo appuntamento con “Dai valore al tuo futuro”: al centro lavoro e impresa

Lavoro e impresa al centro dell’incontro conclusivo di “Dai valore al tuo futuro” il percorso di educazione finanziaria dedicato alle donne che è stato reso possibile grazie alla sinergia tra Provincia di Piacenza, Centro Antiviolenza di Piacenza Associazione La Città delle Donne, Banca d’Italia, Consiglio notarile di Piacenza e Consigliera/e di Parità. L’appuntamento è per domani, mercoledì 8 novembre, alle ore 16.30 nella sala consiglio del Palazzo della Provincia.

La consigliera provinciale con delega alle Pari opportunità Claudia Ferrari introdurrà l’evento, cui sarà presente anche il Centro Antiviolenza di Piacenza. Saranno presenti per la Banca d’Italia il capo della filiale di Piacenza Massimo Calvisi e per il Consiglio notarile di Piacenza il notaio Eloisa Alessandra Luini, e a seguire la consigliera di parità supplente Venera Tomarchio. Ampio spazio, come sempre, alle domande delle partecipanti.

“Dai valore al tuo futuro” (le cui prime due tappe erano state dedicate rispettivamente alla gestione famigliare e al tema delle successioni) è nato con l’obiettivo di contribuire a contrastare la disuguaglianza e la violenza di genere avvicinando alla cultura finanziaria le donne, offrendo a loro strumenti concreti per sviluppare una propria indipendenza economica.