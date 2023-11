Dal primo gennaio 2024 a Piacenza spazi blu a 1,50 euro all’ora

Ora è ufficiale: dal primo gennaio 2024 tariffe più salate per chi parcheggia nelle strisce blu. Lo ha stabilito la giunta alzando il disco verde sul nuovo sistema tariffario per la sosta in superficie.

Le nuove tariffe sono state calcolate tenendo in considerazione l’adeguamento Istat, nonché una quota integrativa funzionale al riequilibrio del Piano. L’amministrazione comunale fa sapere che “la tariffa media applicata nelle prime tre ore di sosta non risulta superiore a 1,50 euro all’ora e conserva maggiore attenzione rispetto a zone di particolare rilevanza pubblica e/o di servizio”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’