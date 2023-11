Almeno 15mila piacentini soffrono di diabete, il 14 novembre controlli gratuiti

Sono circa 9mila i piacentini affetti da diabete mellito presi in carico dal reparto di Diabetologia dell’ospedale di Piacenza: cinquemila circa fanno riferimento presso la Casa della Salute e di Comunità, la restante parte afferisce agli ambulatori della rete diabetologica provinciale.

Se però si considerano anche quelli in carico ai medici di medicina generale si arriva a un totale di 15mila, numero in costante aumento da alcuni anni.

Martedì 14 novembre sarà la Giornata mondiale del diabete: in occasione della ricorrenza il reparto di Diabetologia dell’ospedale di Piacenza diretto dal dottor Maurizio Bianco aprirà le porte nella sede della Casa della Salute e di Comunità di piazzale Milano per un evento di sensibilizzazione aperto al pubblico.

L’accesso sarà libero dalle ore 15.30 alle 18.00, per consentire, a chi volesse, di partecipare allo screening gratuito del diabete mellito: verrà offerto un controllo della glicemia sul sangue capillare e una valutazione del rischio di contrarre diabete di tipo 2 attraverso un breve questionario.

Il tutto con il patrocinio dell’Associazione Diabetici Piacenza che sarà presente all’ingresso dell’ospedale per distribuire materiale informativo e dare consigli utili in materia di prevenzione.

L’iniziativa è stata presentata dal direttore Bianco, affiancato dalla coordinatrice infermieristica Maria Gagliano e dai rappresentati dell’Associazione Diabetici di Piacenza il presidente Carlo Fantini e il segretario Silvano Longhi che da tempo collabora con l’Azienda per la promozione della corretta informazione su questa patologia che rappresenta la nona causa di morte al mondo. L’associazione sarà presente con un banchetto informativo all’ingresso della Casa della salute e di comunità di piazzale Milano, durante la giornata per distribuire materiale informativo e rispondere a dubbi dei cittadini.

All’interno degli ambulatori di Diabetologia verranno eseguiti controlli della glicemia sul sangue capillare e valutazioni del rischio di contrarre diabete tipo 2 attraverso un breve questionario (diabetes risk score). Saranno presenti medici, dietiste, psicologo e personale infermieristico del team per fornire informazioni e consigli utili per la prevenzione e cura di questa patologia che ormai ha assunto proporzioni davvero preoccupanti.

“Il 14 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del diabete – sottolinea Maurizio Bianco – una malattia che ha una componente genetica che la rende trasmissibile, ma è analogamente trasmissibile con i comportamenti e lo stile di vita malsano che predispongono una persona ad ammalarsi. Per un paziente affetto da diabete mellito ce ne sono almeno due che non sanno di esserlo. Per un non diabetico conoscere le cause della malattia potrebbe aiutarlo a prevenirla. Per un paziente diabetico, invece, conoscere meglio la malattia di cui è affetto, aiuta a prenderne consapevolezza, quindi gestendola meglio, prevenirne le complicanze”.

È passato un secolo da quando Frederick Banting e di Charles Best isolarono l’estratto di insulina, cambiando la storia della medicina e la cura del diabete. Da allora milioni di persone sono state curate ma ancora molto bisogna fare per sensibilizzare sulla prevenzione. In Italia si stima vi siano 4milioni di pazienti affetti da diabete mellito.

La Giornata mondiale del diabete è quindi una delle circostanze in cui si può fare una efficace divulgazione e comunicazione sulla malattia.

“Informare la popolazione dei rischi legati a questo tipo di patologia è la nostra missione – ha sottolineato il presidente Fantini – che portiamo avanti durante tutto l’anno con svariate iniziative di informazione e formazione coinvolgendo cittadini, professionisti, scuole e mondo dello sport. L’educazione e la conoscenza sono fondamentali per intercettare i primissimi o possibili sintomi della malattia ed evitare conseguenze gravi”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà