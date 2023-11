“I piacentini che soffrono di diabete sono in aumento”. All’Ausl screening gratuiti

Anche a Piacenza, come nel resto d’Italia e più in generale in tutto il mondo, sono in aumento le persone che soffrono di diabete. Secondo gli ultimi dati, sono circa 9mila i piacentini affetti da diabete mellito presi in carico dal reparto di Diabetologia dell’ospedale di Piacenza. Cinquemila circa fanno riferimento presso la Casa della Salute e di Comunità, la restante parte afferisce agli ambulatori della rete diabetologica provinciale.

Oggi, in occasione della Giornata Mondiale del diabete, il reparto diretto da Maurizio Bianco ha aperto alla cittadinanza con uno speciale open day.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI