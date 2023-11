I diabetici sono 9mila, il 5% è dipende dall’insulina. Adp: “Formazione e dieta sana”

“Il diabete: conoscerlo bene per gestirlo al meglio utilizzando il counting dei carboidrati”. Questo l’obiettivo del corso organizzato dall’associazione diabetici Piacenza all’interno dell’agriturismo Ama di Vigolzone. Un corso al quale hanno partecipato circa cinquanta persone, tra cui diversi giovani, affette da diabete di tipo 1 che si sono informati e tolti diversi dubbi sul meccanismo del controllo della glicemia nell’organismo. “La stessa organizzazione mondiale della sanità dice che l’educazione terapeutica è una delle colonne portanti della capacità di gestire questa malattia cronica” spiega la dottoressa Donata Richini, specialista in Diabetologia e responsabile scientifico del corso.

“Il diabete è diviso in due macrocategorie – continua Richini – il tipo 2 che rappresenta circa il 95% del totale e che almeno inizialmente non richiede l’utilizzo dell’insulina e il tipo 1 che riguarda il restante 5%. Chi soffre del tipo 1 è insulinodipendente e deve imparare a gestire tutti i dosaggi dell’insulina momento per momento, pasto per pasto”. Come ci si accorge che si potrebbe soffrire di diabete? “I sintomi principali del diabete di tipo 1 sono l’aumento della diuresi, l’aumento della sensazione di sete, la perdita di energia e il dimagrimento” risponde la dottoressa Richini.

“Abbiamo organizzato il corso intercettando il bisogno di chi soffre di questa patologia di avere informazioni precise, consigli e maggiore consapevolezza nella conta dei carboidrati e nella gestione dell’insulina – commenta Carlo Fantini, presidente dell’associazione diabetici Piacenza -. Non ci fermiamo qui, infatti porteremo avanti progetti di sensibilizzazione e corsi pratici anche attraverso la collaborazione con altre realtà e l’istituto superiore agraria e alberghiera Ranieri-Marcora”.

Tanti giovani e anche qualche bambino alla due giorni di corso organizzata a Vigolzone. “Da sempre coinvolgiamo adulti, ragazzi, ma anche i bambini – afferma la vicepresidente Francesca Pia Dossena – perchè è fondamentale che i più giovani si incontrino e si confrontino sin da subito per vivere il diabete con più consapevolezza e più serenità”. Attualmente sono oltre 9mila i piacentini affetti da diabete presi a carico dal reparto di Diabetologia dell’ospedale di Piacenza; come a livello generale si conferma la percentuale del 5% che riguarda i casi di diabete di tipo 1.