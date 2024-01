Star bene: “Il 7,4% dei piacentini ha il diabete, una malattia in costante crescita”

“Il diabete è così: ti accompagna in vari momenti della vita”. Francesca Pia Dossena aveva solo quattro anni quando glielo hanno diagnosticato. “Proprio quest’anno festeggio i miei primi 40 anni con il diabete – spiega – certo non è sempre stato facile: il momento più difficile è stato l’adolescenza, dopo crescendo le cose cambiano, io ho vissuto due gravidanze con il diabete. Certo devo dire grazie alla tecnologia, questo sì”.

Quella di Dossena è solo una delle voci che si sono alternate nell’ultima puntata di “Star bene”, la trasmissione di Telelibertà condotta dalla giornalista Marzia Foletti: ospiti della serata sono stati anche Luigi Cavanna, oncologo e direttore scientifico della trasmissione, Maurizio Bianco che è il direttore di Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’Ausl Piacenza e la dietista Paola Scatola. Dossena è anche vicepresidente dell’Associazione Diabetici Piacenza guidata da Carlo Fantini.

“Si tratta di una malattia in costante crescita – spiega Bianco – in Italia ci sono 4 milioni di persone che hanno il diabete mellito, un milione non sa di essere diabetico. A Piacenza la percentuale di diabetici arriva al 7,4%, non siamo messi bene. Certo è che ci sono zone geografiche più compromesse: pensiamo ai Paesi meno sviluppati dal punto di vista sanitario dove la previsione d’impatto è davvero importante. Poi sono nazioni e continenti in cui l’alimentazione non è molto bilanciata, come il sud-est asiatico che utilizza lo zucchero praticamente in ogni preparazione”.

“Si tratta di una malattia in aumento anche nei giovani – gli fa eco Cavanna – ma c’è qualcosa che possiamo fare per prevenire oltre che per curare. Fin da piccoli bisogna avere un’alimentazione corretta, evitando troppi zuccheri ad esempio”. “Gli alimenti ad alta densità calorica è importante limitarli – aggiunge Scatola – i carboidrati devono essere introdotti nella quantità giusta, dobbiamo limitare i grassi”. La puntata, resa possibile anche grazie ad Amop, è stata preceduta dalla consueta rubrica “Star bene a tavola”, curata dalla responsabile della Comunicazione di Coldiretti Piacenza Alessandra Lucchini: al Mercato Coperto di Campagna Amica è stato protagonista il movimento di Coldiretti Giovani Impresa che si racconta attraverso il delegato Marco Bosini.