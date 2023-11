“Centro storico a misura di pedone”. La viabilità nel bilancio di previsione

Puntare sui parcheggi scambiatori; continuare in direzione di “un centro storico sempre più a misura di pedone” valutando, dopo piazza Cavalli, la protezione anche di piazza Duomo dalle auto grazie all’installazione di telecamere; potenziare il bus navetta dello stadio allungandone l’orario alle 21 (ora il servizio si ferma alle 20) e il percorso, che oggi ha il capolinea in piazza Sant’Antonino, fino alla stazione con l’obiettivo di intercettare i pendolari al rientro.

Mercoledì il bilancio di previsione 2024-26, licenziato venerdì scorso dalla giunta, farà il suo esordio in consiglio comunale e una parte delle indicazioni che contiene riguardano la politica viabilistica. A riportarle è il Dup (Documento unico di programmazione), il cui aggiornamento è allegato alla pratica contabile.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’