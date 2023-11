Monossido, famiglia intossicata. In ospedale anche bimbo di 10 mesi

Una famiglia di nordafricani residente a Carpaneto è stata intossicata dal monossido di carbonio che sarebbe scaturito da un braciere utilizzato per riscaldarsi. E’ successo nella tarda serata di ieri. La madre 33enne, il padre 44enne e il figlio di 10 mesi sono stati trasportati all’ospedale di Fidenza. Madre e figlio sono stati ricoverati in camera iperbarica, fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castell’arquato e i vigili del fuoco.

Nella mattinata di ieri, un 72enne ex insegnante, Paolo Schiavi, ha perso la vita nella sua abitazione nel comune di Gragnano a causa del monossido di carbonio.