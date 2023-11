Gossolengo, ruba due bici mentre i proprietari sono in chiesa: denunciato

Due amici si sono recati alla messa di Gossolengo in bicicletta, lasciando parcheggiati i velocipedi all’esterno della chiesa. Un ladro ne ha subito approfittato per rubarli. È accaduto sul finire dello scorso mese di settembre, ma al termine di accertamenti il responsabile del furto è stato identificato e denunciato, mentre le biciclette sono state recuperate. “Volevo solo racimolare qualche soldo” si è giustificato il ladro con i carabinieri di Rivergaro. L’autore del furto è stato riconosciuto dai militari grazie ad una videocamera a circuito esterno installata nei pressi della chiesa, che lo ha ripreso in azione. Le bici sono state recuperate dai carabinieri e restituire ai proprietari. Con i due velocipedi c’era anche una terza bici (ritratta nella foto): al momento si trova nella stazione dei carabinieri di Rivergaro, a disposizione del suo legittimo proprietario qualora dovesse riconoscerla come propria.

