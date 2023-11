“Turismo delle radici”: incontro alla Farnesina per il sindaco di Morfasso

Il sindaco di Morfasso, Paolo Calestani, ieri partecipato a una riunione del Progetto del Pnrr “Il turismo delle radici – una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid-19”, che si è svolta alla Farnesina a Roma.

“Il progetto – spiega Calestani su Facebook – si inserisce nell’investimento per l’“Attrattività dei Borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e propone un ampio raggio di offerte turistiche mirate alla vasta platea di italo-discendenti e di oriundi italiani nel mondo. L’obiettivo è consentire una riscoperta “a tutto tondo” dei luoghi di provenienza, consentendo ai visitatori di riappropriarsi della cultura delle loro origini anche attraverso tradizioni, testimonianze, artigianato e gastronomia. Questo invito mi ha molto onorato e mi ha lusingato avere la possibilità di fare un intervento in un luogo, la Farnesina, molto rappresentativo per il nostro paese. È stata una grande opportunità per un Comune come il nostro essere ascoltati su una tematica così sentita per noi come quella degli emigrati all’estero. Ci impegneremo a portare avanti questo progetto e a creare qualcosa in più per rafforzare maggiormente il sodalizio già forte con le nostre comunità di Morfassini nel mondo. Ringrazio il Ministro Tajani e tutti i suoi collaboratori per la sensibilità dimostrata verso le piccole comunità”.