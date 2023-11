“Ponte tra generazioni”: castagnata dell’Auser per i bambini dell’asilo

“Ci saranno sempre dei sassi sul tuo cammino, dipende da te se farne dei muri o dei ponti”. Questa è la frase che rappresenta al meglio le attività svolte dai volontari sul nostro territorio perché il desiderio di mettersi a disposizione, il senso di responsabilità e l’apertura all’incontro sono alla base di tutte le iniziative solidali. Creare ponti significa anche creare relazioni ed è proprio quello che hanno fatto ieri, venerdì 17 novembre, alcuni volontari e consiglieri dell’associazione Auser di Gossolengo, Mario Gerberti, Vittorio Maggi, Beniamino Opizzi, Alessandra Guardiani, preparando le caldarroste per i piccoli alunni della scuola materna “Isola Gaia”.

Questo momento di condivisione tra generazioni così lontane è stata l’occasione per un incontro in cui il dare e il ricevere si alimentano di emozioni positive. I bimbi hanno accolto i volontari con entusiasmo, gioia e con la capacità di stupirsi per le piccole cose…questo dimostra che non bisogna essere eroi o avere doti eccezionali per essere volontari, perché il bene lo si può fare anche con piccoli gesti come quello semplice ma significativo di regalare le caldarroste ai bimbi di una scuola.