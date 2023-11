Statale 45, Rivergaro e Travo restano divisi. Martedì conferenza dei servizi

Restano congelate, senza cedimenti o compromessi dall’una o dall’altra parte, le posizioni dei comuni di Rivergaro e di Travo sul progetto di ammodernamento della Statale 45: due fronti sostanzialmente opposti – anche se entrambe le amministrazioni dichiarano di volere il bene della vallata e una strada sicura – che non si sono ricompattati neanche di fronte al commissario straordinario per la Statale 45 Aldo Castellari e all’assessore regionale Andrea Corsini. Venerdì mattina i due sindaci Albasi – Andrea per Rivergaro, Lodovico per Travo – si sono incontrati online con i vari soggetti istituzionali interessati per mettere sul tavolo ognuno le proprie carte in vista della conferenza dei servizi, che è stata fissata nella mattinata di martedì 21 novembre: lì si dovranno esaminare i pareri degli enti competenti, coi pro e i contro del progetto.

