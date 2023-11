Settimana della lettura: flash mob delle scuole elementari a Gossolengo e Quarto

Anche sedersi a terra a leggere un libro in mezzo alla piazza del paese, davanti allo sguardo curioso e perplesso dei passanti, può essere un piccolo gesto rivoluzionario.

A Gossolengo, ormai da tre anni, l’obiettivo è “scandalizzare” i cittadini con un plateale invito alla lettura: a dare il buon esempio sono stati i ragazzi delle scuole elementari di Gossolengo che hanno partecipato ad un “flash mob” davanti al municipio in occasione della “Settimana della Lettura”. Esperienza identica è stata svolta in contemporanea anche alla primaria di Quarto.

A gruppi, con i loro insegnanti, i ragazzi hanno raggiunto la piazza, tutti con in mano un libro da leggere assieme agli altri o in solitaria. Poi si sono messi seduti e per un quarto d’ora hanno “occupato” lo spazio pubblico in silenzio, impegnati solo a leggere. L’evento dell’Istituto Comprensivo si inserisce nell’iniziativa ministeriale “Libriamoci” attraverso il Centro per il libro e la lettura. Per tutta la settimana le classi sono state coinvolte in letture in classe (anche con genitori madrelingua inglese o francese), discussioni sui libri e simili attività didattiche.