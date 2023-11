La nuova Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca si farà: ok definitivo al progetto

La nuova Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca di Travo si farà, esattamente come i tecnici incaricati da Anas l’hanno immaginata e progettata, con le discusse sei rotatorie in 11 chilometri e con la necessità di espropriare parti – grandi o piccole – delle abitazioni private che sorgono lungo il tratto. E non ci sarà la rotatoria nella zona Bellaria – Fontanamore, che non era mai stata neppure inclusa nel progetto iniziale. Con la conferenza dei servizi, solo un paio d’ore di discussione a fronte di un’opera da 200 milioni di euro, è arrivata la definitiva parola fine alle tante polemiche sul progetto di ammodernamento del tratto mediano della Statale 45.

Nonostante il Comune di Rivergaro abbia ribadito ancora il suo “no” al progetto, il commissario Aldo Castellari ha tirato dritto, rimuovendo di fatto gli ultimi ostacoli alla realizzazione dell’opera. E il territorio rivergarese, nei prossimi cinque anni, vivrà il paradosso di dover ospitare “a casa propria” ruspe e camion pur essendosi espresso in maniera opposta.