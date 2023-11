Auto in fiamme lungo la via Emilia a Fiorenzuola. Ieri sera i vigili del fuoco sono intervenuti in Val d’Arda su un mezzo alimentato a metano. A scatenare il rogo sarebbe stato un tamponamento: le dinamiche sono al vaglio delle forze dell’ordine. Non ci sono feriti. Il traffico lungo il tratto viabilistico è rimasto bloccato durante le operazioni di messa in sicurezza.

