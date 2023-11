“Se sei vittima di violenze chiama il 1522”: il messaggio sugli scontrini a Carpaneto

L’assessore alle Politiche per le famiglie e l’infanzia Silvia Rapaccioli: “Ringrazio i commercianti del nostro paese che si sono attivati subito alla richiesta di inserire sugli scontrini il numero antiviolenza 1522. Questo dimostra ancora una volta che la sensibilizzazione verso questa problematica così importante e tanto discussa in questi ultimi giorni, può passare tramite tanti canali arrivando ad ogni donna, ad ogni madre, nonna o giovane che non si senta al sicuro o minacciata”.