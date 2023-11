Jonathan e Farah-Hana, sposi a 22 anni a Gossolengo: si erano conosciuti a Sarajevo

Hanno 44 anni in due, Jonathan di Gossolengo e Farah-Hana di Sarajevo. Ventidue a testa, entrambi classe 2001, e da quattro giorni, da martedì scorso 21 novembre, sono marito e moglie. Si sono sposati con rito civile nel Comune di Gossolengo, dove adesso abitano. Particolare non influente, sono bellissimi. A officiare il rito è stato il vicesindaco di Gossolengo, Pericle Mazzari. Testimoni, due compagni d’asilo di lui, Samuele Piccoli e Aleksandar Madjiovski, piacentino d’origini macedoni. Jonathan, cresciuto dall’asilo a Gossolengo ma che di cognome fa van de Pol (il padre è olandese), aveva conosciuto la sua futura moglie nel 2019, in uno dei tradizionali scambi culturali che il liceo Gioia intrattiene con un’analoga scuola di Sarajevo.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’