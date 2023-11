Marocco, scuola danneggiata dal sisma verrà restaurata grazie ai fondi piacentini

Grazie alla collaborazione tra un importante imprenditore di Marrakech e l’associazione Generazioni italo-marocchine verrà restaurata la scuola pubblica di un comune sulle colline ai piedi della catena dell’Atlante. Il nome del luogo appare impronunciabile. Un nome che a discapito dell’ospitalità degli abitanti della zona, sembra concepito per mettere in difficoltà il viaggiatore: siamo a Douar Zaovia Oulad Mtaa Amiz Miz. Qui i 690 alunni fanno le lezioni in dieci grosse tende montate nel cortile. L’impegno è ristrutturare la scuola entro dicembre, per l’inizio del prossimo anno scolastico. Un lavoro che verrà realizzato grazie a una parte dei 30mila euro raccolti dall’associazione guidata da Mustapha Mansar, una cifra a cui ha contribuito Libertà con 8mila euro frutto di una sottoscrizione in favore delle popolazioni marocchine colpite dal sisma dell’8 settembre.

L’associazione Generazioni italo-marocchine ha raccolto 30mila euro per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto dell’8 settembre, che ha fatto più di 3mila vittime e distrutto interi villaggi sulle montagne dell’Atlante. Libertà ha contribuito con una sottoscrizione che ha permesso di raccogliere 8mila euro. Aiuti sono venuti anche dalle moschee di Piacenza e Fiorenzuola, dalla cooperativa San Martino, dalla Cgil, da associazioni di immigrati e da tante realtà piacentine. Chi volesse dare una mano può inviare la propria donazione sull’Iban messo a disposizione dal Libertà. Il numero è IT55W06230 12601 0000 32665482, la causale “Emergenza terremoto Marocco”.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO, IN MISSIONE IN MAROCCO, SU LIBERTÀ