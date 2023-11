“Ti rispetto”: in 250 alla camminata contro la violenza sulle donne

Una camminata può bastare a scacciare la paura? Probabilmente no, però può servire a manifestare rispetto. E così, con questo intento, è stata pensata l’iniziativa “Ti rispetto. Camminare insieme senza paura” promossa da Soroptimist Club Piacenza, Cisl Parma e Piacenza, Centro Servizi Ctm, Fiasp, Sap, Croce Rossa e Comune di Piacenza. L’idea è stata quella di realizzare un evento podistico non competitivo: due percorsi, uno da quattro e uno da otto chilometri, una partenza comune dalla Besurica e poi la bellezza di camminare a passo libero ma con un obiettivo, quello di dire no alla violenza sulle donne e sì al rispetto.

In tutto sono state circa 250 le persone che hanno risposto all’appello e che ieri mattina hanno aderito all’iniziativa con grande soddisfazione degli organizzatori. Tanto più perché i proventi della camminata saranno devoluti alla Caritas e ai suoi progetti dedicati alle donne vittime di violenza.

