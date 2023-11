Ripartito con una decina di giovani stranieri il corso di italiano della Croce Rossa

La prima decina è arrivata. Si è sistemata attorno al tavolo della sala riunioni di Croce Rossa e ha raccontato la propria storia: con qualche difficoltà perché le parole non vengono subito, i verbi sono difficili da coniugare correttamente. Del resto ragazze e ragazzi sono lì per questo: per imparare l’italiano attraverso il corso che l’area sociale di Croce Rossa guidata da Ivana Casotti è tornata a organizzare. Due ore settimanali, un gruppo di volontarie che sono ex insegnanti, classi piccole e distinte in base alla conoscenza della lingua: sono questi i tratti caratteristici del progetto che si era fermato a causa della pandemia, ma che ieri è ripartito, con grande soddisfazione di tutti.

“Abbiamo incominciato con una decina di iscritti – spiega Casotti – anche se abbiamo ricevuto anche altre richieste da parte di persone che si presenteranno il prossimo martedì”.

Il corso, che per ora non dà certificazioni anche se le volontarie di Croce Rossa si stanno impegnano per ottenerla, andrà avanti fino al 31 maggio, al martedì dalle 15 alle 17 (per info occorre telefonare al numero di Croce Rossa 3346791771 oppure 0523324355).

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’