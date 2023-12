Croce Rossa, ecco il calendario degli operatori del sorriso amici dei bambini

Li chiamano “Gli Inkollati”. Sono gli operatori del sorriso di Croce Rossa, i volontari “clown” che da anni si impegnano per trasmettere un po’ di serenità ai bambini (e non solo) ricoverati. Da anni realizzano anche un calendario che fa del bene perché aiuta l’area sociale della Croce Rossa. Anche il 2024 non fa eccezione e così Giuseppe Colla, referente da molti anni degli operatori del sorriso, ha presentato la nuova pubblicazione.

“Ogni anno scegliamo un tema – spiega – e stavolta abbiamo pensato di dedicare il nostro calendario agli animali. Ci siamo fatti fotografare con cavalli, capre, pulcini, cani, gatti e tartarughe, oche, maiali, pesci rossi e persino gufi”.

I cani nello specifico sono quelli dell’unità cinofila di Croce Rossa, ma diverse sono state le realtà del territorio piacentino e lodigiano coinvolte negli scatti: il River T Ranch di Piacenza, l’azienda agricola “Le Camosciate di San Tommaso” e l’azienda agricola Molinari di Cadeo.

I cittadini che volessero avere una copia del calendario possono trovarlo direttamente nella sede di Croce Rossa in viale Malta.