Fiorenzuola, eletto il Consiglio dei ragazzi: sindaco è Miruna Paula Popovici

È Miruna Paula Popovici il primo sindaco dei ragazzi di Fiorenzuola. La

studentessa della classe prima C della scuola media “Gatti” di Fiorenzuola, è

risultata la candidata più votata della lista vincitrice “Cima – Costruiamo il mondo

assieme”, in occasione delle prime e storiche elezioni per il Consiglio comunale dei

ragazzi di Fiorenzuola, tenutesi nell’aula magna della scuola media cittadina.

A votare sono stati tutti gli alunni della stessa scuola media: la lista “Cima” ha ottenuto

205 voti, mentre la lista “Tutti per uno, Fiorenzuola per tutti” ha riscosso 150 voti.

Come previsto nel regolamento, è stato nominato Sindaco, e verrà ufficialmente

investito di tale carica nella Cerimonia ufficiale che si terrà in sala consiliare, il

candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella lista più votata: oltre

che dal Sindaco Miruna Paula Popovici, il Consiglio dei ragazzi sarà inoltre composto da Riccardo Castagna, Vittoria Onesti, Lucrezia Rossetti, Federico Ziliani, Emma Cremonesi e Roberto Bussandri (lista “Cima”); Pietro Lidi, Tommaso Gnocchi, Rasmane Bayire e Marco Chini (lista “Tutti per uno, Fiorenzuola per tutti”).

IL PROGETTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il progetto del Consiglio comunale dei ragazzi – previsto dall’articolo 7 dello Statuto

Comunale, approvato nel 2001 – nasce inizialmente su spunto del sindaco di

Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, che aveva avviato l’iter progettuale – poi sospeso

a causa dell’emergenza pandemica – nel 2019: la seconda fase ha preso il via negli

scorsi mesi, quando l’iniziativa è stata affidata all’assessore alla Pubblica Istruzione,

Elena Grilli, ed al presidente del Consiglio comunale Federico Franchi e, con il supporto del personale comunale e scolastico, si è giunti alla stesura del regolamento che norma e definisce le linee e gli aspetti del nuovo organo istituzionale, ed alle elezioni tenutesi nei giorni scorsi.

I COMMENTI DEL SINDACO E DEGLI AMMINISTRATORI

“Le elezioni segnano la vera partenza di questo progetto: siamo certi che il consiglio

comunale dei ragazzi offrirà spazio ad un momento di condivisione e confronto, tra gli

studenti e tra loro e l’amministrazione comunale, che potrà garantire idee, consigli ed

istanze per la nostra Città”, hanno commentato il sindaco di Fiorenzuola, Romeo

Gandolfi; l’assessore alla Pubblica Istruzione, Elena Grilli, e il presidente del Consiglio

comunale Federico Franchi. “Grazie al personale comunale che ha lavorato per la

realizzazione di questo progetto, così come all’Istituto comprensivo e ai docenti che

hanno collaborato con l’Amministrazione comunale per rendere realtà questa proposta

civica particolarmente interessante e stimolante, sia per gli studenti che noi

amministratori”.