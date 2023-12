Verso il Natale, commercianti soddisfatti: “Molti clienti e decorazioni approvate”

Qualcuno si è ritrovato a impacchettare un regalo per Sinterklaas, ossia la festa di San Nicola che si festeggia nei Paesi Bassi il 6 dicembre. Ma i più invece sono intenti già a consigliare doni per il Natale. In questo primo fine settimana di dicembre, i commercianti sono indaffarati ad accontentare la clientela.

Al negozio di biancheria e pigiami di Maria Paola Giovannacci, una cliente si fa consigliare mentre il marito aspetta paziente fuori: “È andata abbastanza bene – spiega la commerciante – abbiamo avuto diverse persone che già cominciano a mettersi avanti coi regali. Poi ci sarà sempre quello che arriva all’ultimo, ma parecchi già ci pensano”. Anche Susanna Fioruzzi, da dietro il banco del suo negozio di arredamento e accessori per la casa, parla di una domenica soddisfacente: “Sono soddisfatta – spiega – di gente ce n’è stata tanta, abbiamo avuto un buon movimento. Penso che forse sia stato anche grazie all’allestimento della piazza, davvero bello”.

Piazza approvata anche dalla libraia Sonia Galli e da alcune sue clienti: “Molto bella e molto scenografica – spiegano – così illuminata, con le casette. Davvero una bella piazza. Noi comunque siamo contenti anche della gente in giro: non ce n’è poca”.

Ha lavorato parecchio anche la libraia Lella Lezoli: “Soprattutto al pomeriggio – sottolinea – la gente non è mancata: mi sono trovata addirittura a confezionare un regalo per il San Nicola del Belgio”. Da Valentina Manstretta, commerciante di abbigliamento sportivo e non, le aspettative non mancano: “Siamo contenti e per questo Natale speriamo che vengano soddisfatte” spiega. Decisamente presa anche la libraia Sara Marenghi: “Per me il Natale è iniziato a novembre perché abbiamo fatto il calendario dell’Avvento e un mucchio di altre cose – spiega – diciamo che è stata una domenica piuttosto densa”.