Nasce il Club 41 Piacenza: “Le catene dell’amicizia non arrugginiscano mai”

Un nuovo club è nato a Piacenza. Si tratta del Club 41 Piacenza che raccoglie gli ex soci della Round Table che hanno compiuto i 40 anni e desiderano mantenere i legami costruiti negli anni e dare continuità a un’esperienza di servizio a sostegno del territorio.

Piacenza da oltre 60 anni è sede di un club Round Table da sempre molto attivo nel sostenere progetti sociali e culturali per il territorio piacentino. La nascita del Club 41 offrirà ai giovani il sostegno e l’esperienza di chi per tanti anni e in momenti diversi ha fatto parte della Round Table.

Il nuovo Club 41 Piacenza entra a far parte di un network di club presenti a livello nazionale (38 club e circa 800 soci effettivi) e internazionale.

La cerimonia di charter è avvenuta, alla presenza di circa 170 persone, sabato 2 dicembre nella suggestiva cornice di Palazzo Farnese. Un momento solenne con l’investitura dei nuovi soci, circa 30 persone tra cui molti professionisti conosciuti in città, cui è seguita una cena di gala nelle sale del palazzo circondati dalle opere d’arte. Tra i momenti salienti lo scambio della cosiddetta “catena dell’amicizia” passata in ordine di fondazione dall’ultimo club fondato, in questo caso quello di Torino a simboleggiare il motto del club “Possano le catene dell’amicizia non arrugginire mai”.

