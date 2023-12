Progetti solidali e iniziative sociali: anche Piacenza entra nel Club 41

È stata firmata nei giorni scorsi a Palazzo Farnese la “carta” di fondazione del nuovo Club 41 di Piacenza. Alla cerimonia, oltre al presidente nazionale di Club 41 Italia Nicola Ciccarelli, hanno preso parte oltre 30 soci.

“Con il sigillo ufficiale della firma – si legge in una nota diffusa dall’associazione – il Club 41 di Piacenza si avvia verso la prima fase della sua esistenza, con un forte spirito di solidarietà, servizio, amicizia e crescita personale. Il club di Piacenza sarà guidato per il primo anno da Mauro Braghieri, che condividerà la sua visione con i membri. Il consiglio direttivo è composto dal vicepresidente Michele Ratti, dal segretario e tesoriere Francesco Carini, dal delegato Rt e Iro Senior, Giancarlo Tagliaferri, e dai consiglieri Ascanio Sforza Fogliani e Giulio Ricciardi.

“L’ingresso a Piacenza del Club 41 – ha spiegato il presidente nazionale – rappresenta un’opportunità per contribuire positivamente alla comunità attraverso progetti solidali e iniziative sociali. Creare connessioni significative e lavorare insieme per il bene della comunità è il nostro obiettivo: l’entusiasmo e l’impegno dei soci saranno un punto di forza, sono certo che diventeremo un riferimento in tutta la città”.

Quello di Piacenza è il quarantaduesimo Club 41 sul territorio italiano, parte integrante di una rete internazionale dedicati alla promozione di valori umanitari e di servizio che riunisce circa 600 soci.