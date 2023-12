Carpaneto, scontro tra auto e furgone all’incrocio per Cimafava: un ferito

Un incidente stradale è verificato questa mattina intorno alle 10.00 nel comune di Carpaneto, lungo la strada provinciale 10 per Gropparello. All’incrocio che conduce a Cimafava, già teatro in passato di gravi incidenti, due veicoli sono entrati in collisione. Ancora da chiarire le cause: stando a una prima ricostruzione si tratterebbe di un tamponamento tra un’auto e un furgone. In seguito all’impatto una persona è rimasta ferita: i soccorritori l’hanno condotta all’ospedale di Piacenza, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia per i rilievi.

