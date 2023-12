Celebrata anche a Piacenza la 38esima Giornata del volontariato

“If everyone did”, “Se tutti lo facessero” Suona così, tradotto in italiano, lo slogan della 38esima giornata del volontariato che è stata celebrata il 5 dicembre anche a Piacenza. Un invito molto importante, dice la vicepresidente del Csv Emilia (Centro servizi per il volontariato), Laura Bocciarelli, perché ciascuno, nel suo piccolo, può dare il proprio contributo e migliorare la comunità in cui vive.

Ne hanno avuta prova anche le circa 30 persone illustri del nostro territorio – del mondo delle istituzioni, dell’imprenditoria, della scuola, della chiesa, della cultura, dello sport, dello spettacolo – che hanno accolto l’invito del Csv Emilia sede di Piacenza a donare qualche ora del proprio tempo in altrettante associazioni di volontariato durante la settimana dal 27 novembre al 2 dicembre. A Palazzo Farnese, nella serata che ha celebrato e festeggiato la giornata internazionale del volontariato, sono state raccontate alcune di queste esperienze, arricchenti dal punto di vista umano. Ed un grazie si è levato per quei volontari che ogni giorno si impegnano nei più diversi settori. Il saluto delle istituzioni, dal prefetto Paolo Ponta all’assessore comunale alla partecipazione Serena Groppelli, e poi testimonianze di volontari interpretate dalle attrici di Quarta Parete e la musica dei Lucky Fella.

FOTO MAURO DEL PAPA