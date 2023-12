Fiorenzuola, si è insediato il consiglio dei ragazzi. “Sicurezza e verde le priorità”

Il sindaco Miruna Paula Popovici, ricordando le funzioni del consiglio comunale dei

ragazzi – la cui istituzione è prevista dallo Statuto comunale – ha aperto la seduta

designando il segretario del consiglio, Emma Cremonesi, e comunicando quindi la

convalida dei consiglieri eletti: si è quindi proceduto alla votazione per l’elezione del

presidente, per cui il consigliere più votato è risultato Pietro Lidi (candidato più votato

all’interno della lista “Tutti per uno, Fiorenzuola per tutti”, seconda classificata alle

elezioni).

Il sindaco ha successivamente prestato la formale promessa di “adempiere ai

doveri previsti dal regolamento del consiglio comunale dei ragazzi”, chiudendo quindi

la seduta con la presentazione del programma amministrativo della lista “Cima”,

vincitrice delle elezioni: “Il nostro obiettivo è quello di migliorare Fiorenzuola:

proponiamo in particolare di aggiungere maggior vigilanza nelle ore serali in periferia, e

valorizzare gli spazi verdi cittadini. Grazie al sindaco e agli assessori che hanno dato

vita al progetto del consiglio dei ragazzi; al dirigente scolastico che ci ha sostenuto e

dato consigli; al professor Giovanni Palermo che ci ha accompagnato in questo

percorso, ed ai miei compagni di classe”. Il sindaco ha inoltre comunicato che, “a

seguito dell’elezione, le due liste hanno unito le proprie forze e hanno composto un

blocco unico, per condividere idee e proposte utili a rendere ancora più bella la nostra

Città”.

“In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Fiorenzuola d’Arda, auguro a tutti voi un buon lavoro: ritengo che con le parole che avete detto oggi avete già dimostrato una particolare e notevole maturità”, sono state le parole del Sindaco Romeo Gandolfi, in chiusura di seduta. Presenti in sala consiliare anche il presidente del Consiglio comunale cittadino, Federico Franchi, e l’assessore alla pubblica istruzione, Elena Grilli, che hanno seguito la genesi del progetto insieme al personale comunale; al Dirigente dell’Istituto comprensivo di Fiorenzuola d’Arda, Isabella Spurio, e a Giovanni Palermo, docente della scuola media “Gatti”; la seduta è inoltre stata seguita dal Vicesindaco Paola Pizzelli e dagli assessori Massimiliano Morganti e Franco Brauner.

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Consiglio comunale dei ragazzi, formato da undici alunni delle classi prime e seconde

della scuola secondaria di primo grado, potrà formulare proposte o richieste di

attenzione al Consiglio comunale cittadino, su temi e problemi che riguardano la vita

cittadina e le esigenze che provengono dai Cittadini e dal mondo giovanile, in

particolare sulle tematiche legate alla solidarietà e all’educazione alla vita civica e

democratica; all’ambiente, allo sport e al tempo libero; alla cultura, all’istruzione ed al

rispetto del patrimonio artistico e culturale. Durante le sedute, verranno presentate e

votate le proposte presentate dai Consiglieri: dopo essere state approvate, le

deliberazioni verranno trasmesse all’Amministrazione comunale di Fiorenzuola d’Arda,

che entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione dovrà formulare risposta

scritta circa il problema o l’istanza espressi, ed illustrare le modalità che si intendono

seguire per le relative soluzioni.

Nelle foto:

– in prima fila i Consiglieri eletti; al centro il Sindaco Miruna Paula Popovici, alla sua

sinistra il Segretario Emma Cremonesi ed alla sua destra il Presidente Pietro Lidi; da

destra, gli Assessori Franco Brauner ed Elena Grilli. In seconda fila, da sinistra,

Giovanni Palermo; Isabella Spurio; Federico Franchi; Romeo Gandolfi; Paola Pizzelli e

Massimiliano Morganti.

– da sinistra, Federico Franchi, Miruna Paula Popovici, Romeo Gandolfi e Pietro Lidi.